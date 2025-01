„Lennukist maha astudes lausa ehmusin!“ Roheneemesaartele reisinud Pille Minev sai ebameeldiva esmamulje osaliseks

„Peebu sünnipäev on novembri lõpus ja tal on juba paar aastat olnud soov oma sünnipäeval ookeanis ujuda. Viimased aastad olemegi sel ajal kahekesi kusagil reisil käinud. Kuna meile on omakeskis reisid alati väga hästi istunud, siis algul arvasin, et ega Peep niikuinii suurema pundiga reisile minna taha. Kui ta aga kuulis, et reisisihtkohaks on Roheneemesaared, ütles, et on alati unistanud sinna minekust. Nii läksimegi esimest korda elus suure kambaga reisile,“ räägib Pille. Ta lisab, et reis oli ääretult tore ja mitte kordagi ei tekkinud ühtegi konflikti. Küll aga sai palju nalja ja seiklusi jagus igasse päeva.