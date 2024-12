Maailma parim kettagolfar Kristin Lätt: olen olnud mingil ajal väga üksinda ja pidanud võtma kõike enda kanda

„Sellel aastal on palju ära tehtud ja saavutatud. Endamisi arutlesin, et kuhu edasi ja kas pean uuesti hakkama ennast ületama,“ räägib Kristin taskuhäälingus. Ühtlasi käis võistluste ja kõige taustal suure pulma planeerimine, mida Kristin meenutab siiani härda südamega. „Oleme Silveriga (Silver Lätt - toim) koos olnud pikalt, sellel sügisel täitus meil kaheksa aastat kooselu ja abiellusime 8. augustil. Natuke sellist numbrimaagiat,“ avaldab Kristin ja ütleb, et pärast abiellumist on tekkinud justkui seesmine nihe. „Mingisugune ekstra tuli suhtele juurde. Abikaasaks olemine lisab suursugusust minu jaoks,“ lisab ta.