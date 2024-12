HBOsse jõuavad kahe Eesti kirjandusklassiku ekraniseeringud „Elu ja armastus“ ning „Vigased pruudid“

HBO® on üks hinnatumaid ja uuenduslikumaid meelelahutusbrände maailmas, mis teenindab legendaarseid auhinnatud saateid HBO lineaarsete kanalite ja otse tarbijatele suunatud voogedastusplatvormi Max® kaudu, mis käivitati USA-s 23. mail. 2023. Warner Bros. Discovery osana pakub HBO laia valikut saateid, sealhulgas fännide hiljutisi lemmikhitte, nagu „The Last of Us“, „House of the Dragon“, „The White Lotus“, „Euphoria“, „Barry“ ja „Succession“ ning juba legendiks saanud sarju, sealhulgas „Troonide mäng“, „Sopranod“, „Seks ja linn“, „Band of Brothers“ ja „The Wire“.