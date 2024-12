„Tere, väike armastus!“ Piret Laos tõi ilmale oma teise lapse

Saatejuht Piret Laos on pikaaegses suhtes Terminaatori kitarristi Taavi Langiga. Paaril on ka ühine tütar Rica, kuid abieluliitu ei ole nad veel sõlminud. Piret on rääkinud, et Taavi on tema kätt küll palunud, kuid pulmadeni pole see veel viinud.