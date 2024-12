ÜLEVAADE | Suviste suurkontsertide ootel: kui pileteid veel on, siis majutuskohad on otsakorral või maksavad hingehinda

Tulevasele suvele mõeldes saavad paljud muusikahuvilised rõõmustada, sest Eestisse tuleb esinema nii mõnigi maailmakuulus artist. Ehkki kontsertideni on veel üle poole aasta aega, lähevad hea hinnaga majutuskohad kui soojad saiad. Kroonika tegi ülevaate sellest, milline on turuseis praegu, pool aastat enne suurkontserte ja milline üritus on populaarseim.