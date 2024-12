VIDEO | On ühiseid jooni? Alo Kõrve võrdleb end sarja „Papsid“ tegelase Raivoga

Möödunud aasta on Alo jaoks olnud meeldivalt töine ja kohati veidi liiga hoogne. „Heas mõttes töine. On olnud väga huvitavad tegemised, mis on ennast väga palju mõjutanud loominguliselt ja mis on väga palju andnud õnnelikke kohtumisi nii publikuga kui oma parterite ja teiste inimestega, kellega koos olen saanud tööd teha,“ räägib ta.