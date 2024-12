Kahevõistluse MK-etapi afterskil esinevad reket ja Terminaator

Nõmme gümnaasiumi spordiklassis käinud bändi solist Jaagup Kreem meenutab, et kuigi tema ise oli üdini bändipoiss, siis pooled tema klassikaaslased olid kahevõistlejad ning tüdrukud vastukaaluks laskesuusatajad. „Päris esimene Terminaatori kontsert oligi Otepääl Marguse suusabaasis, kus klassiga suusanädalat veetsime,“ meenutas Kreem ning lisas, et seetõttu on mõtted ja mälestused paigast alati emotsionaalsed. „Sinna jõudes tuleb ikka ja alati mingisugune kummaline ärevus sisse,“ kirjeldas ta.

Kahevõistluse MK-etapi produktsiooni juht Oliver Läll sõnas, et veebruari nädalavahetus on ideaalne võimalus, et veeta meeldejääv nädalavahetus sõprade ja perega. „On teada, et eestimaalane armastab talispordiga kaasnevat melu,“ ütles Läll ning tõdes, et afterski on ideaalne koht, kus päev kokku võtta ning koos teiste spordisõpradega emotsioone jagada.