Milline üllatus! „MasterChefi“ kohtunik Õie Pritson oleks äärepealt kondiitriameti asemel hoopis teise eriala valinud

Hommikuprogrammis tervitasid Õie Pritsonit (68) saatejuhid Jüri Muttika ja Bert Järvet. Vestluse käigus avaldas Järvet, et enne intervjuud oli ta saanud info, ei Pritson on õppinud lavakas ehk lavakunstikoolis. Saatejuhid püüdsid välja uurida, kas see vastab tõele.