Kas Angelina Jolie blokeerib Brad Pitti kolmandat abielu? Kunagise staarpaari lahutus muudkui venib

Tänaseks, pea kaheksa aastat hiljem, pole nende lahutus jätkuvalt jõustunud. Briti meedia kirjutab oma allikatele toetudes, et väidetavalt kahtlustab Brad Angelinat selles, et naine venitab meelega nende lahutuse lõpule viimisega ja takistab seega Bradi võimalust uuesti abielluda. Näitleja väitel teeb tema eksabikaasa Angelina selliseid samme strateegia tõttu, et säilitada tema üle kontroll.