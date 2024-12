VAATA | Keerulisele aastale rõõmsameelne punkt! William ja Kate avaldasid perekondliku jõulukaardi

Prints Williamil ja printsess Catherine’il on olnud keeruline aasta. Märtsis avaldas Catherine (42), et tal on diagnoositud vähk ja ta asus keerulise haiguse vastu võitlema. Septembris avaldas printsess, et on vähiravi lõpetanud. Ka Williamil (42) on olnud raske aasta - jaanuaris sai tema isa kuningas Charles III samuti vähidiagnoosi. Ka ülejäänud kuningliku perekonna liikmed pidid aasta jooksul tervisemuredega rinda pistma.

Keerdkäike täis aasta lõpetasid William ja Catherine aga positiivsel noodil, kui nad avaldasid täna rõõmsameelse jõulukaardi. Kaart koosneb armsast sõnumist ja toredast perekondlikust fotost. Pilt on tehtud Norfolkis Inglismaal ja fotol on näha paari kolme last.

William istub pildil Catherine’i kõrval ja tema teisel pool istub paari noorim poeg prints Louis (6). Catherine’i teisel pool istub tütar printsess Charlotte (9), kes kallistab oma vanemat venda prints George’i (11). „Soovime teile väga rõõmsaid pühi ja ilusat uut aastat,“ on kaardile kirjutatud.

Sarnast fotod on kuninglikud fännid varem näinud. Pilt on pärit kaadritest, mis toodi avalikkuse ette septembris, kui Catherine teatas avalikkusele, et on oma keemiaraviga ühele poole saanud. Viimasel ajal on printsessil hästi läinud - ta on osalenud rohkem ametlikel sündmustel, vahendab Page Six.

Mõned päevad tagasi andsid oma jõulukaardi välja prints Harry ja Meghan Markle. Nad soovisid häid pühi kaadriga, mis koosnes mitmest väikesest fotost. Ühel pildikesel oli näha ka nende lapsi prints Archiet ja printsess Lilibeti.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada