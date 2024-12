Jaanuar

* Lauljatar Liis Lemsalu andis saatele „Pealtnägija“ avameelse intervjuu teda puudutavate kuulujuttude teemal. Need tiirlesid selle ümber, justkui oleks Liis narkootikumide tarvitaja ja kasutanud keelatud aineid ka oma raseduse ajal. Saatejuht Mihkel Kärmas küsis Liisilt, kas ta on teinud midagi sellist, mis annaks ainest taolistele juttudele. Liis vastas, et tema millegi taolisega tegelenud ei ole.