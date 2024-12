VÕRDLE | Amani Kiivikas käis rindu suurendamas: ma lihtsalt tahtsin seda oppi teha!

Kolmapäeval noa all käinud sportlane selgitas, et lasi implantaadid panna lihase peale. „Minu elustiili juures, kus ma võistlen, treenin palju ja olen treener, oli see kõige mugavam ja parem variant. Kui me oleks lihase alla pannud, siis pidanuks rinnalihase katki lõikama ja taastumine on sellisel juhul ka pikem,“ selgitab 22-aastane Amani oma sotsiaalmeedias.

Amani ei tea, mis tema täpne korvi suurus nüüdseks on. „Aga grammides on üks implantaat selline kena 325 grammi kanafileed,“ vastab ta huvilistele humoorikalt. Amani tunnistab, et ta ei tea rinnakorvi suurustest suurt midagi, sest ta enne koges „rindade vaba elu“. Nüüd tõdeb ta, et peab kõik tähed ja numbrid endale selgeks tegema, et oskaks vajalikku aluspesu osta.

Põhjus, miks Ott Kiivika tütrena tuntuks saanud Amani enda rindu otsustas suurendada, peitub selles, et pärast poja sündi ja tema imetamist olid naise rinnad tühjad ja alla vajunud. „Ma saan lõpuks kanda kleite ja pluuse, mis istuvad seljas ilusti,“ rõkkab ta Instagramis. Samas tunnistab noor naine, et tal lihtsalt oli ka endal soov see operatsioon ära teha.

Huvilised on naiselt uurinud ka seda, et kas ta enam rohkem lapsi ei soovi saada. Nimelt võib imetamine olla implantaatidega raskendatud. Gümnaasiumi lõpuklassis rasedaks jäänud ja hiljem poja sünnitanud Amani tunnistab, et ta on praeguse olukorraga, kus ta on ühe lapse ema, väga rahul, kuid ei välista, et millalgi tulevikus soovib ta veel üht järeltulijat saada. „Ma ei põe asju ette kuna mul on üks laps olemas, siis ma väga ei muretse selle pärast,“ selgitas ta.

