VIDEO | Jam peab Õllesummeri pealaval maha viimase suure juubelikontserdi

Mihkel Mattisen: „Pärast JAM30 tuuri pöördusid meie poole väga paljud inimesed palvega, et nad saaksid seda kontserti korra veel kogeda. Endalegi jäi igatsus südamesse ja otsustasime, et Õllesummeri pealava võks olla see üks koht, kus saame kõik taaskord nautida ja möllata ja seda parima kvaliteediga,“ ütles Mihkel Mattisen. „Paneme siis veelkord koos ja naudime täiega! Ootame põnevusega ja alustasime juba proovide tegemisega. Aeg lendab ruttu, varsti näeme ja teeme suure peo, ikka kõik koos,“ lisas oma tunnetesse emotsiooni Mattisen.