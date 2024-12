Anna oma panus! Estonian Voices kogub südamliku jõulukontserdiga video jaoks raha

„Oleme pikki aastaid unistanud oma esimesest päris muusikavideost koos kõikide tulede ja viledega, sündmustiku, näitlejate ja sinna juurde kuuluvaga. Hetkel jätame saladuskatte alla meie laheda režissööri ja produtsendi, aga saame öelda nii palju, et nad on paganama head,“ räägib bändi kunstiline juht ja laulja Kadri Voorand. Ta lisab, et lugu, mis lahti keritakse, on Estonian Voicesi uue plaadi tantsuhitt.