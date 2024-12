Vana-aastaõhtul eetrisse minevas „Kreisiraadio juubel“ saates ei osale Võrno ega Oja. Peeter Oja: ma ei tea sellest midagi

Aasta viimasel päeval toob ETV vaatajate ette Kreisiraadiole pühendatud saate „Kreisiraadio juubel“. Saate tutvustuses seisab, et tegelikult juubelit ei ole, kuid tele-eetris meenutatakse vanu nalju. „Mõned sõbrad, kes on nende naljadega 25-30-ne aasta jooksul üles kasvanud, tahavad lihtsalt naljapärast mõnda nalja hea sõnaga meenutada... Kreisiraadiol ei saagi juubelit olla, sest nagu ütleb rahvatarkus - Kreisiraadio naljad, need on igihaljad,“ seisab seal.