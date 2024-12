Ühest vereringest pärit! Raadiohääl Kristjan Rabi ja bändi HND ninamees Tarvo Mölder rääkisid, kuidas nad sugulased on

Rock FMi eetris tervitasid eile HND lauljat Tarvo Möldrit saatejuhid Kristjan Rabi ja Robert Kõrvits. Stuudios räägiti nii sellest, kuidas kulutas HND eelmisel aastal raadiojaama poolt välja jagatud Aasta Hümni auhinnaraha 4000 eurot kui ka peagi Kultuurikatlas toimuvast kontserdist, kus bänd tuleb lavale koos HND-ga.

Ühel hetkel viidi jutt sellele, kuidas Mölder ja Rabi sugulased on. „Kuidas see juhtus, et te üldse teada saite, et te olete sugulased?“ päris saatejuht Kõrvits meestelt, mille järel täitus raadioeeter naeruga.

Rabi hakkas asjast oma versiooni rääkima. „Ma mäletan seda, et me olime juba mitu aastat kunagi tuttavad. Olime täiskasvanud siis. Te läksite ühe meie ühise sõbra Martti Leetsariga sinu vanematekoju Aresse,“ tegi raadiohääl jutuotsa lahti.

„Siis hommikul diivanil ärkab Leetsar ja vaatab seina peal on mingi diplom „Rabi“. Küsib, et kuule, sul vanaisa nimi Rabi, et kas Kristjan Rabi su sugulane ei ole?“ räägib Mölder oma juttu.

Seepeale tekkis tal ja Rabil arutelu, kus nimi Rabi kirjast oli. Kui raadiohääl arvas, et see oli kirjutatud postkasti peale, siis muusik lükkas selle jutu ümber.

„Ütlesin, et tõesti, mul on küll üks Kristjan Rabi sugulane, aga see on väike poiss,“ rääkis Mölder ja stuudio täitus taas naeruga. „Lihtsalt vahepeal oli aeg edasi läinud. Aga jah, meil Kristjaniga on vanaisad on vennad tegelikult,“ tõdes muusik veel.

Mõnda aega olid kaks meest ka omavahel niimoodi kokku saanud, et ei tulnud selle pealegi, et võiksid sugulased olla.

„See on uskumatu lugu. Tegime Anna Pihli eest pool tööd ära,“ viskas Kõrvits kokkusattumise üle nalja viidates Pihli juhitud saatele „Sinu uus sugulane“.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada