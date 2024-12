KLÕPS | Pühadele vastu uue välimusega! Eesti Laulu finalist Tuuli Rand käis rindu suurendamas: tunnen end lõpuks tervikuna

Lauljatar Tuuli Rand (34) avaldas sotsiaalmeedias, et on oma rindu suurendanud. Ta otsustas oma Instagrami kontol jagada oma kogemust ausalt ja isiklikust vaatevinklist ning pühendas oma postituse naistele.

„Tegemist on väga isikliku teekonnaga, kuid samal ajal tunnen, et just sellised lood võivad aidata neil, kes on samas kohas, kus mina olin veel mõni aeg tagasi – täis küsimusi, kahtlusi ja mõtteid stiilis „ah, mis mina“, „äkki kunagi hiljem peale lapsi“ või „see tundub nii keeruline“. Jah, ma otsustasin lõpuks teha midagi, mida olen aastaid kaalunud. Lasin endale rinnad panna. See ei olnud kerge otsus, aga pärast pikka kaalumist, vestlusi ja enda tunnetega leppimist tundsin, et olen valmis,“ kirjeldas ta oma mõtteprotsessi.