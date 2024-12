Pole rasket haigust veel seljatanud: kuningas Charlesi vähiravi jätkub ka uuel aastal

Briti väljaanne Sky News kirjutab, et kuningas Charlesi vähiravi jätkub ka uuel aastal. „Ta ravi on liikunud positiivses suunas ja kontrollitud tingimusena jätkub ravi ka uude aastasse,“ olid paleeallikad öelnud.

Allikad avaldasid ka, et praegu on kuninga seisundiga tunda optimismi. See väljendub Charlesi soovis hoida tihedat avalike ürituste ja sündmuste ajakava, sealhulgas ka pühadeajal.

Paleeallikad on ka avaldanud, et kuningas plaanid uuel aastal naasta avalike kohustuste täieliku programmi juurde. Väidetavalt hõlmavat uue aasta esimene pool nii riiklike kui ka välismaiste sündmuste planeerimist.

Veebruari alguses teatas Charles avalikkusele, et tal on diagnoositud vähk ning on alates sellest ajast saanud iga nädal raske haigusega võitlemiseks ravi. Monarh oli toona Londonis haiglas, kus raviti tema suurenenud eesnääret. Tegemist ei ole eesnäärmevähiga, kuid see avastati tema tollase laienenud eesnäärme ravi käigus. Täpsemalt pole Buckinghami palee seni Charlesi vähitüüpi kommenteerinud. Palee avaldas siis, et kuningas suhtub oma ravisse positiivselt. Mõneks ajaks pani ta oma kuninglikud kohustused pausile, kuid naasis peagi nende juurde.