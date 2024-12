KLÕPS | „Väike ime.“ Tuntud telemees Ken Saan saab kallimaga lapse

Reedel avaldas Ken Saani väljavalitu ja südamedaam Anette Konksi sotsiaalmeedias foto, millega andis märku, et on beebiootel. Mustvalgel pildil on tal seljas püksid ja hele särk, mis kaunilt ta beebikõhu paljastab. „Väike ime,“ kirjutas ta foto juurde.

Ken on aastaid Keenias elanud ja paistab pendeldavat tihtipeale Tallinna ja Nairobi vahet. Varem on Kroonika kirjutanud, et Ken on Keenias usinalt töötanud kitsemüügi äpi Mbuzi24 kallal.