Mida toob aasta 2025? Nõid Nastja: muutused on tõesti kardinaalsed ja sellised, mida me ei saa isegi veel ette kujutada

„11 kuud elame rohelise mao mõjul. Maoaasta on tarkuseaasta, leidlikkuse aasta, otsuste leidmise aasta,“ sõnab Nastja. Kui varem võis inimesel olla raskusi probleemide lahendamisel, siis maoaasta soosib seda tarkust, et neid lahendada.

Nastja sõnul on madu ettearvamatu ja kiire ning sellepärast on aasta sündmusi täis. „Väga aktiivne ja vajab meis palju energiat. Aga samas madu on ka salakaval, kahjuks on oodata pettumusi ja isegi julmust,“ ütleb ta.