Ženja Fokin keerulisest lapsepõlvest: mind on hüüdnimedega noritud ja olen suure koolikiusu osaks saanud

„Juba koolis käies osalesin moesõudel ja käisin tegelikult ka turu peal teise ringi kaubas sobramas. Koolis selle peale hästi ei vaadatud. Kõige hullem on, et noored on ikka väga kiuslikud. Mind on eri hüüdnimedega noritud ja olen väga suure koolikiusu osaks saanud,“ rääkis Kundas üles kasvanud Fokin lapsepõlve kohta Õhtulehele.

„Lapsed on tihtipeale väga julmad ja teinekord on just sõnadega tehtud haavad sellised, mida mul on natuke raskem lappida,“ lisas Fokin, kes enda sõnul on kiusajatele andestanud, kuid siiski mäletab endiselt kõike.

Ammune unistus sai teoks

Tuntud stilist ja koreograaf Ženja Fokin (39) võttis möödunud kuul ette elumuutva protseduuri - lasi Türgis endale juukseid siirdada.

Juuste siirdamist kirjeldas Fokin siiski põhjalikult sotsiaalmeedias ja rõhutas, et on seda otsust juba aastaid kaalunud. Esmalt broneeris ta aja trihholoogi juurde, kes suunas Ženja enne operatsiooni protseduuridele, et folliikuleid ja peanaha mikrovereringet aktiveerida. Siirdamise käigus võttis doktor tema kuklast 2750 juuksefolliikulit ja siirdas need vajalikesse kohtadesse.

