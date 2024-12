„See pole võimalik!“ Filmimees Rain Tolk on sugulane just selle teravkeelse mehega

Nimelt tuli välja, et mees, keda Rain 45 aastat oma isaks pidas ja kelle järgi ta nimegi sai, pole tegelikult tema pärisisa. Rain tõdes saates, et mida vanemaks ta sai, seda suuremaks läks ka distants tema ja isa Reinu vahel. „Oli väga pingelisi hetki. Minu mäletamise järgi isa minu kasvatamises väga ei osalenud. Ma kahtlustasin, et Rein pole mu isa, juba lapsest saati. Välimus ja olek on niivõrd erinevad minust, totaalselt teised huvid, hobid, teistsugused nägemused, ta oli tagasihoidlik,“ kirjeldas Rain tundmust isa suhtes.