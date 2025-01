Peaminister unistab oma majast järve kaldal. Kristen Michal: praegu ma sellist elu elada ei saa

Eesti Vabariigi peaminister on hästi turvatud. Mulle tuleb trepikoja uksele vastu tõsise olekuga naisterahvas, kes juhatab mu kolmandale korrusele õigesse korterisse, tuleb ise ka sisse ning jääb jõulukuuse varju intervjuud ja sellega kaasnevat melu jälgima. Tegemist on julgestuspolitseiga ehk isikukaitsega, kes jälgib peaministri iga sammu.

Kristen Michal (49) elab kesklinnas ajaloolises majas 110ruutmeetrises kahel korrusel asetsevas korteris. Ta küsib alustuseks, kas soovin kohvi, ja tõttab kohe ka seda avatud kööginurka tegema. Peaministri elukaaslane Evelin Oras (49) toimetab oma pühapäevaseid toimetusi, noorim poeg Oskar (7) on maandunud teleka ette diivanile ja mängib keskendunult videomängu, vanemad pojad Magnus (18) ja Karl (21) on sulgunud teisel korrusel asuvasse poiste tuppa. Päikesepoolsetest kõrgetest akendest avaneb vaade ümberkaudsete majade katustele ja võib vaid ette kujutada, kui palav siin korteris suvel ilmselt vahel on.