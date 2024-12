Raadio Elmar kuulajad valisid välja aasta parimad lood. Tipus 90ndate menubänd

Loo „Siin ja praegu“ poolt hääletas lausa 21% hääletajatest. Aasta viimases ja kokkuvõtlikus edetabelisaates anti auhind üle ühele Jam-i liikmetest - Mihkel Mattisenile. „See on suurepärane uudis, mul on tõesti hea meel. Ma lootsin, et see lugu võib kuhugi esikümnesse mahtuda, sest aastas tuleb ju nii palju laule nii headelt esitajatelt välja, aga sellist tulemust ei osanud ma tõesti oodata!“ jagas Mihkel oma üllatust.