Tinder on Anne Veski jaoks välistatud. Kavalerikandidaadid peaks teisiti lähenema

Veski loetles seal, et on kolm asja, mis hoiavad vormis - liikumine, lugemine ja lävimine. Ta viitas, et tegeleb nende kõigiga. Lävides inimestega näiteks kontsertidel ja õhtujuhtimistel.

Saatejuht Anu Välba uuris otsa, kas ehk on Veski mõelnud läbi interneti suhete loomise peale. „Ei ole,“ ütles Veski ja puhkes naerma. Oled teinud endale konto Tinderisse? „Ei ole. Ei kavatse ka,“ muigas ta. Veski selgitas, et mehel peab ikka olema ise julgust, et naine üles leida ja uksele koputada.

Välba ütles puiklevate vastuste peale, et meediast on ju läbi käinud, et Veski on avatud uueks armastuseks.

Täpsemalt oli see Eesti Naise artiklis. Talt küsiti, et kui ellu peaks ilmuma härrasmees, kel süda peopesal, mida Veski siis vastaks. „Ära iial ütle iial,“ sõnas ta pärast sekundilist mõttepausi. Sest ükspuha mis vanuses oled, armastus võib tabada kõiki. „Kui elus on määratud veel midagi toredat, siis ei tohi sellele kätt ette panna. Mina vastu ei hakka.“

Sarnase vastuse andis ta ka Välbale. „Ära iial ütle iial. Elul peab olema kogu aeg pakkuda meile uut ja toredat. Et elu oleks elamist väärt.“

Eesti Naisele kinnitas Veski, et üksildust ta ei tunne, sest töid ja tegemisi on nii palju ning lihtsalt vedelemise päevad, kus ei peagi kodust väljuma, on need kõikse toredamad.

Veski abikaasa Benno Beltšikov suri 2022. aasta kevadel raske haiguse tagajärjel. „Juunis oleks Benno saanud 75-aastaseks. Jagasime ühist eluteed kokku üle 40 aasta kestnud armastava abielu vältel,“ kirjutas Veski siis Facebookis. „Ilma temata ei oleks mind. Jään Bennole igavesti tänulikuks kõige eest, mis meie elus oli.“ Ta lisas, et nad olid õnnelikud inimesed, kes elasid ilusat elu.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada