Tuuli-Ann Freienthal pihib, et käis „Inglite aja“ võtteperioodil psühholoogi vahet

Esimesel aastal käis naine kogu võtteperioodi koguni psühholoogi juures. „Eks mul polnud veel seda reaalset kogemust ja julgust uskuda, et aasta hiljem saan kõigi viie perekonna puhul jutustada ühe väga ilusa ja õnneliku lõpu,“ tõdeb ta.

Tuuli-Ann usub, et lood, mida nad saates jutustavad muudavad mitte ainult saates osalevate perekondade, vaid ka paljude vaatajate ja ka kaudselt sarnaste lugudega seotud inimeste elusid. Nelja aasta jooksul on naine korduvalt kogenud, et „Inglite aja“ saate järel juhtuvad kauaigatsetud muutused ravimite rahastamises riiklikul tasandil, kohtuvad imearmsad abistajad tõelist toetust vajavate peredega.