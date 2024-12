Kurb tõde. Jude Law paljastas jõuluklassikaks saanud filmi „Puhkus“ suurima saladuse, mis fännid marru on ajanud

Pärast seda, kui Inglismaale jõudnud Amanda mõistab, et Irise kodu pole ikkagi koht, kus ta tahaks oma puhkuse veeta, ilmub tema uksele Irise vend, keda kehastab Jude Law. Noored armuvad ning Amanda jaoks muutub Los Angelesse naasmine aina raskem. Samal ajal on ka USAs puhkav Iris endale silmarõõmu leidnud.

Kuna „Puhkusest“ on saanud ülemaailmne fenomen, andis Jude Law novembrikuus intervjuus, kus film jutuks tuli. Kuigi linateose ilmumisest on möödas juba 18 aastat, pakub filmist nähtu endiselt kõneainet.

Law tunnistas üles ka fakti, et õues toimuvad stseenid võtsid nad üles talvisel Inglismaal, kuid kõik siseruumides toimuv leidis tegelikult aset Los Angeleses. „See on naljakas, kui sa seda vaatad, sest me filmisime siin (Inglismaal - toim.) talvel. Nii, kui ma sellest uksest sisse läksin, peatati võte ning me filmisime seda stseeni edasi kolm kuud hiljem,“ sõnas Law.