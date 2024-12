KLÕPSUD | Tallinnas avatud kohviku õnnistasid sisse Jana Hallas ja Ženja Fokin

Üritusel mängis muusikat DJ Jana Hallas ning teiste seas astus peolt läbi ka stilist Ženja Fokin. Kohvik asub Nunne tänaval hoones, kus varem oli R-Kiosk. Otsus kohvik avada tuli ettevõtte tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul soovist pakkuda tihedas jalgsi liikujate ristumiskohas inimestele võimalust võtta väike puhkepaus, nautida head kohvi ning ilusat vaadet. Nunne Caffeine on firma 12. kohvik Eestis. Võrdluseks võib märkida, et Coffee INil on üle Eesti kokku 11 kohvikut.