Juukseid siirdada lasknud Ženja Fokin avaldas, kui palju tema elumuutev protseduur maksis

Fokin tõdes, et tahtis võtta no limit (piiranguteta – ingl. k.) paketi, et kirurg ei hakkaks tema karvu eraldi lugema. „See maksis 2500 eurot ja seal sees on lennud, väga hea viietärnihotell, hommikusöögid,“ avaldas ta.

Fokini sõnul peab kohapeal olema täpselt kolm päeva. „Üks päev lendad, teisel päeval on operatsioon ja kolmandal päeval haava puhastamine, üle vaatamine. Neljandal päeval lendad tagasi,“ rääkis ta.

„Opilaual vasardas mu peas ainult üks mõte: mille kuradima pärast ei ole ma seda varem ette võtnud?“

Juuste siirdamist kirjeldas Fokin toona põhjalikult sotsiaalmeedias ja rõhutas, et on seda otsust juba aastaid kaalunud. Esmalt broneeris ta aja trihholoogi juurde, kes suunas Fokini enne operatsiooni protseduuridele, et folliikuleid ja peanaha mikrovereringet aktiveerida. Siirdamise käigus võttis doktor tema kuklast 2750 juuksefolliikulit ja siirdas need vajalikesse kohtadesse.

Maailma kuulsustest on juukseid siirdanud näiteks David Beckham, Wayne Rooney, Jude Law ja Elon Musk.

Abi kiilanemise korral

Juustesiirdamine on viimastel aastatel kogunud aina rohkem populaarsust, kuid paljud tuntud mehed ei soovi sellest avalikult arutleda. „Laser“ kajastas antud teemat kevadel ja selgus, et Eesti meeste uueks lemmikkliinikuks on Riias asuv juuksekliinik, kus juuste siirdamine maksab 5000-6000 eurot, samas kui Türgis võib asja tehtud saada poole odavamalt.

Türgis käis hiljuti juukseid siirdamas ka suunamudija Juhani Särglep, kes pärast protseduuri vahendab ka ise mehi Türki juukseid siirdama. „Mul on väga suur meeste kommuun tekkinud ja minu kaudu on juba poolsada meest leidnud tee juustesiirdamise protseduuri juurde,“ kirjeldas Särglep saates.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada