KUULA | Ameerikas õppiv muusik Ingmar Erik Kiviloo avaldas uue jõululoo

Kiviloo räägib, et ta on alati tahtnud kirjutada ühte ilusat jõululugu, kuid ei arvanud, et see just sellel aastal juhtub. „Äsja oli mul ülikoolis semestri lõpueksamite periood ja ainete lõpuprojektide tähtajad, seega olin igal päeval kooliga seonduvaga ülimalt hõivatud ning ka raginal tööl teiste enda lugudega,“ ütleb ta.

„Mõtlesin, et kui kirjutada jõululugu, siis kirjutan selle mitu kuud enne jõule valmis. Teha ikkagi väga läbimõeldult, kuid see lugu sündis vaid nädal tagasi. Kontrast on suur kui hiljuti viisin lõpule ühe loo, mida olen täiustanud tervelt ühe aasta ja peale seda kirjutasin jõululoo vaid mõne tunniga. Võtsin seda endale kui väljakutset realiseerida minimaalse ajaga eeskujulik salvestus ja ka muusikavideo ning tundub, et õnnestus.“

Kiviloo sõnul on jõulud kogu tema 20 eluaasta jooksul olnud üks kaunis aeg ja alati on eriline rõõm seda veeta Eestis. „„On My Way (This Christmas)“ jutustab jõuludeks koju tulemisest ja oma igatsetud kallima nägemisest.“

„Kuulasin mitmeid päevi enne loo kirjutamist vanu jõuluklassikaks kujunenud lugusid ning ammutasin inspiratsiooni - tulemuseks üsnagi jõululik ja retrohõnguline kõla koos neljahäälse viiulisaate, kellamängu ja kooriga,“ nendib Kiviloo. „Soovin kõigile imeilusaid pühi ning loodetavasti näeme natuke rohkem lund ka.“

