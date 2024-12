FOTOD | Tänukontsert skandaali tuules. Tõnu Raadik tänas annetajaid uhke üritusega Alexela kontserdimajas

Kroonika kirjutas detsembri alguses, et muusik Tõnu Raadik annab piletitega kontserdi, et tänada annetajaid, kes andsid talle raha elupäästva südamelõikuse tarvis. Selgus, et Mehhikos tõsise terviserikke saanud muusik on endiselt võlgu kümneid tuhandeid eurosid ärimees Urmas Sõõrumaale.