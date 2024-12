Fännid muretsevad Tom Hanksi pärast. Mehe juures märgati võimalikku tervisemuret

68-aastane näitleja tegi külalisstaarina kaasa osas, kus võtsid osa vähemalt viiel korral antud saadet juhtinud staarid. Selle klubiga liitus nüüd näitleja Martin Short ning teda tulid õnnitlema mitmed kuulsad ekraanitähed. Nende seas ka Hanks.

„Saturday Night Live’i“ vaadanud fännid märkasid, et „Forrest Gumpi“ staari tervisega ei pruugi kõik korras olla. Vaid mõned laused öelnud mehe käed värisesid silmnähtavalt. Klipp Hanksist hakkas sotsiaalmeedias levima ning selgus, et tähelepanelikut fännid on ka varem märganud seda probleemi tema juures. Alles hiljuti astus ta üles Graham Nortoni jutusaates, kus näitleja käed olevat samuti ebaloomulikult palju värisenud.

Hanksi tervise pärast on ka varem muretsetud. 2022. aastal avaldas Daily Mail artikli, kus spekuleeriti, et Hanksi puhul on ilmnenud esimesed märgid Parkinsoni tõvest.

Võimalikud tervisemured pole aga takistanud filmistaari karjääri. Ainuüksi sel aastal on Hanks teinud kaasa kahes filmis ja kolmes teleseriaalis. On teada, et järgmisel aastal on ilmumas vähemalt üks linateos, kus maailma üks tuntumaid näitlejaid kaasa teeb.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada