TOP 10 | Eesti muusikute looming pigem tagaplaanil. Need välismaised jõululood hullutavad praegu eestlasi Spotifys

22. detsembriks, vahetult enne pühi, on muusikaplatvormi Spotify vallutanud tõeline jõulumeeleolu. Olgugi, et lund veel maha pole tulnud, siis tundub, et Eesti inimesed saavad jõululainele jõulumuusika abil. Eesti kuulajate Spotify TOP 50 seas on jõululaule täpselt 30. Ükski neist lugudest paraku eestikeelne pole.