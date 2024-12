Eesti Draamateatri lavastaja Hendrik Toompere jr edukast aastast: vaatamata kõigele on seda mõnus teha

„Meil on õnnestunud teha häid lavastusi, publikuhuvi on meeletu ja me tunneme ise maja sees ka, et vaatamata kõigele on seda mõnus teha,“ põhjendas Draamateatri kunstiline juht, lavastaja ja näitleja Toompere jr raadios edukat aastat.

„Rahamaa“ edu peitub lavastaja sõnul selles, et tegu on meie looga. „See on meie enda algupärand, Mehis Pihla kirjutatud, ja räägib väga otseselt tänasest inimest. Teater peab meid kõnetama ja meie enda elust rääkima. See on ma arvan üks suur pluss selle lavastuse puhul ja oleme seda sama üritanudki otsida, et meil oleks oma enda algupärandit ja teemasid või lugusid, mis räägivad meist endist.“

Seejuures kiidab Toompere jr ka teatri kollektiivi. „Draamateater ongi meie inimestele väga armas teater ja tal on alati olnud suur potentsiaal, sest seal töötavad toredad inimesed ja neid näitlejaid tahetakse ikka ja jälle vaadata. Meie asi on siis nad lihtsalt asetada sellistesse lavastustesse, et see inimesi kõnetaks ja mulle tundub, et meil on see õnnestunud,“ kirjeldas ta.

Eesti Draamateatris näitlevad teiste seas Ülle Kaljuste, Guido Kangur, Tõnu Kark, Kersti Kreismann, Marta Laan, Ain Lutsepp, Mait Malmsten, Hilje Murel, Tõnis Niinemets, Tõnu Oja, Merle Palmiste, Jaan Rekkor, Tiit Sukk, Taavi Teplenkov, Harriet Toompere, Ivo Uukkivi ja Viire Valdma.

Meeletu huvi „Rahamaa“ vastu

Detsembri algul alanud Eesti Draamateatri lavastuse „Rahamaa“ suviste etenduste piletid said otsa minutitega ja suur osa soovijatest jäi pika ninaga. Tavapileti eest tuli välja käia 70 eurot ja toetajapilet oli müügil 150 euroga, kuid selline hind huvilisi ei heidutanud. Kokku paisati müüki 16 etenduse piletid ja korraga sai üks inimene osta kaheksa piletit.

See aga omakorda pani inimesi järelturul „Rahamaa“ piletitega kauplema ja seejuures ei peljanud mõni müüja teatripääsme eest küsida palju kõrgemat hinda, kui ta ise välja käis. Järelturu gruppides leidus postitusi, kus küsiti ühe pileti eest 200 eurot, seega Eesti Draamateatri etendusest „Rahamaa“ sai järelturul justkui valuuta.

