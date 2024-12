FOTOD | Püha püss! Kim Kardashiani veetlevad pildid ei jäta kujutlusvõimele kuigi palju ruumi

Menuka seriaaliga „Keeping up with the Kardashians“ tuntust kogunud perekond on nii suur, mistõttu alustatakse pea iga aasta jõulude tähistamist üsna varakult, et jõuaks mitme pereliikme juures koosviibimine teha. Esimesel jõuluüritusel otsustas Kim Kardashian kanda tumepunast nahkset kleiti, mis tema dekolteed eriti ei peitnud.