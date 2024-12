SUUNAMUDIJA ANKEET | Aasta jumestaja Anni Hallik TikTokis raha ei kerja ega live’ides ei joo. „Kõik arvavad seda, kui ütlen, et teen TikTokki sisu!“

Jumestaja ja soengumeistrina töötava Anni Halliku TikToki konto on tänavu tõeliselt õide puhkenud. TikTokki tegigi Anni konto eesmärgiga näidata enda jumestamis- ja grimmeerimisoskusi, lootes, et seeläbi jõuab rohkem kliente tee tema salongi Glam Stuudiosse.

Palju raha Anni sisuloomega veel ei teeni, kuigi tal on TikTokis tuhandeid jälgijaid. „Mul hetkel on 25 subscriber’it (igakuist sisu tellijat – toim). Tellimus maksab 1,99 eurot kuus ja TikTok võtab sellest 66,6 protsenti vahelt,“ selgitab ta. „Vahel saadetakse ka kingitusi, mis on coin’ides ehk TikToki valuutas, aga TikTok ja PayPal võtavad oma osa rahast maha, nii et sageli ma otsustan lihtsalt teistele sisuloojatele need edasi kinkida,“ lisas heldekäeline sisulooja.