KLÕPS | Nunnumeeter põhjas! Lauljatar Heleza neljajalgne sõber Makaron naudib jõulupühi moekalt

Cavapood on viimastel aastatel saanud trendikoerteks ja nõudlus nende järele on meeletu. Ka Helena ütles aasta tagasi Kroonikale, et mõnda aega tagasi ei märganud ta kuigi palju cavapoo’de pidajaid, kuid nüüd kohtab neid sageli.

Kuna Karlil on koeraallergia, siis tuli lemmiku tõugu hoolega valida. Kuigi cavapoo’de kohta on teada, et nad on on allergiavabade koerad, tahtsid Helena ja Karl olla sajaprotsendiliselt kindlad, et pärast Makaroni kohalejõudmist ei teki olukorda, kus nad temast loobuma peavad. Seepärast käisid nad samast tõust koera juures testimas. Midagi ei juhtunud ja nii oli otsus tehtud.