Lily Alleni abielu purunes: lauljatar otsib uut kaaslast rikastele ja kuulsatele mõeldud kohtinguäpis

Lauljatar Lily Allen abiellus 2020. aastal sarjast „Stranger Things“ tuntud näitleja David Harbouriga, kuid nüüd on nende liit purunenud. Juba kuid ringlesid kuulujutud, et Lily ja Davidi viis aastat kestnud suhe on karidel. Nüüd on üks lauljanna sõber kinnitanud, et paar on ametlikult eri teid läinud.

Lily aga pole pikaks ajaks üksindusse norutama jäänud ja püüab oma ellu taas armastust tuua. Teda on märgantud kuulsustele ja rikastele mõeldud kohtingurakenduses Raya. Seal on Lilyl väike, kuid pilkupüüdev tutvustus enda kohta. „Otsin kedagi, kellega käia koos paariteraapias,“ seisis seal. Ta märkis ära, et viibib nii Los Angeleses kui ka New Yorkis. Üllatuslikult oli tema profiil sattunud ekraanile neile naissoost kasutajatele, kes on huvitatud teiste naistega kohtamas käimisest, vahendab Daily Mail. Siiski on ebaselge, mis on lauljatari eelistused kohtingurakenduses ja kas Lily otsib endale romantilist partnerit või platoonilist sõprust.

Üks lauljanna sõber kinnitas, et muusikul on Raya rakendus, kuid ta sõnas, et Lily ei otsi endale aktiivselt kohtinguid. Seda osaliselt seetõttu, et ta ei ole veel lahutatud ja ta võtab abielu väga tõsiselt. Davidiga oli artist kohtunud samuti Raya kaudu.

Raya on eksklusiivne kohtingurakendus, mida kasutavad peamiselt staarid ja kõrgema sissetulekuga inimesed. Ühe kuu baastasu kohtinguäpi kasutamise eest on 19,99 dollarit. Väidetavalt on Rayal üle 10 000 liikme ja üle 100 000 inimese ootab vastuvõtmist rakendusse. Igaüks Rayaga liituda ei saa - selleks on vaja kahe kasutaja soovitust.

Varasemast abielust Sam Cooperiga on Lilyl tütred Ethel Mary (12) ja Marnie Rose (10).

