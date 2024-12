Mis sõprus? Jay-Z on valmis P. Diddy mutta trampima, et oma nimi räigest süüdistusest puhtaks pesta

Detsembri alguses tuli avalikuks, et räppar Jay-Zd (55) süüdistatakse 2000. aastal 13-aastase tüdruku vägistamises. Väidetavalt oli tema kaasosaliseks räppar P. Diddy ehk Sean Combs (55), kes juba mõnda aega trellide taga on. Nüüd on välja tulnud, et Jay-Z on valmis Diddy hävitama, kui see peaks ta räigest süüdistusest puhtaks pesema.