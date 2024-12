KUULA | „Kingipakki oli pandud suur supikont!“ Tuntud eestlased jagavad eredamaid jõulumälestusi ja humoorikaid pühadeseiku

Vokaalansambli Estonian Voices laulja Kadri Voorand räägib, et tema peres on jõulupeod kõige suurem kingitus üldse ning jõulupakid pole peamised. „Need jõulupeod on meil alati olnud laulude, pillimängu ja rohke nalja saatel. Tähistamist on pigem rohkem kui vaikset pühalikkust,“ pajatas Kadri ja lisas, et pidu kestab tihtipeale poole ööni. Omal kohal on ka surnuaial käimine - esivanematega suhtlemise moment on Kadri peres oluline. Teinekord võeti retk surnuaeda ette ka üsna hilisel tunnil.