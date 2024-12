Veremürgistuse tõttu kunstlikku koomasse viidud Alo Murutar: andsin tütrele lubaduse, et tulen sealt tagasi

„Eesti mees ei hakka ju mingite väikeste murede pärast arstipidi jooksma ja nõudma endale vereproove. Eks tema esimene ravim on ikka Ibumax ja siis, kui ei aita, siis lihtsalt on kaks Ibumaxi. Ja kui ikka ei aita, siis on peotäis. Niimoodi ma suve mööda saatis,“ meenutas ta raadioeetris oma haiguse kulgu.