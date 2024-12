INTERVJUU | Tormiline aasta! Californias kunstniku karjääri tegev endine Miau laulja Mai Lill sai tänavu tanu alla, sünnitas lapse ja kaotas oma isa

Kunagise Rakverest alguse saanud menubändi Miau liige Mai Lill (38) elab juba aastaid USAs Los Angeleses. Kui algul viisid teda sinna tantsukursused, siis hiljem kirg kunsti vastu. See aasta on olnud Maile märgiline, sest ta on nii kohaliku kallimaga abiellunud kui ka esiklapse saanud. Siiski ei puudunud Mai elust ka keerulised ajad: mõned kuud tagasi kaotas ta oma isa.