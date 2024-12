KLÕPS | „Varsti on meid mitu.“ „Naabrist parema“ osalejapaar ootab esiklast

„Varsti on meid mitu,“ kirjutas paar ühisele Instagrami kontole, kus nad mõne aasta eest ka „Naabrist parema“ tegemisi kajastasid.

Kertu tutvustas toona „Naabrist parema“ saates Madisega kohtumist järgnevalt: „Tuli jutuks, et mul oleks vaja Tallinnasse kolida, Madis pakkus lahkelt paariks ööks oma korteri välja – ta andis sõrme, ma võtsin käe ja enam ära ei läinudki,“ rääkis ta.

Oma suurimaks tugevuseks pidid Kertu ja Madis seda, et nad on justkui loodud üksteisega koostööd tegema. Paar abiellus 2022. aastal sarja võtete ajal.

Madis töötab IT-valdkonnas ja Kertul on juba paar aastat avatud oma tätoveerimissalong Handpoke Tallinn. Ka on proovinud Kertu kätt muusikuna, avaldades mõned singlid Haukka artistinime alt, mis tema endine perekonnanimi on.