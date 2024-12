Kas „Masterchefi“ võitja Kohver unistab oma toidukoha avamisest? „See on ikkagi räigelt keeruline äri.“

„Ma olen üldiselt seda meelt, et kui midagi teha, siis võiks hästi teha. Mul ei ole mõtet lihtsalt asju tegema minna ja osa võtma,“ lausus Kohver saates „Jõulud ETVga“.

„Ma nikerdasin kogu aeg midagi,“ nentis ta, lisades, et on aastaid YouTube’st toidutegemise videoid vaadanud.

Oma toidukoha avamisele Kohver siiski ei panusta. „See on ikkagi räigelt keeruline äri. Ma arvan, et mul ei ole viitsimist ega nii suurt kirge, et midagi taolist teha,“ arvas ta.