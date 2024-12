Tõnis Mägi healoomulisest kasvajast: olin poolteist nädalat haiglas ja kui sealt välja tulin, hakkasin sügavamalt värve nägema

Tõnis Mägi tõdes heategevussaates, et aasta 2024 oli tema jaoks üleminekuaasta. „Midagi muutus sellel ajal, kui jutt käib minust, mul endal oli mingisugune üleminekuaeg, aga mul on olnud hea aasta,“ ütles Mägi ja lisas, et tal on olnud mitmeid esinemisi ja kõik on olnud väga kena.