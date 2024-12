Vähi seljatanud Maria Avdjuško: ma ei tea, kuidas mu elu edasi läheb...

„See on väga üldine teema ja selles mõttes on see statistika hästi karm – igal teisel mehel ja igal kolmandal naisel Eestimaal avastatakse ühel päeval selline haigus. Ja me lihtsalt peame sellega koos elama ja seda endale teadvustama ja mitte kartma,“ rääkis Avdjuško saates, kes hakkas tegema vähiravifondist Kingitud Elu filmi.

„Oli tohutult meeldiv mõista, et elame kohas, kus inimesed teevad head, need inimesed on meie ümber ja teeme seda selleks, et üksteist aidata, koos olla ja kokku hoida ning see on minu arust imeline,“ tõdes ta.

Teema puudutab Avdjuškot isiklikult – ka tema ise on vähiga kimpus olnud. „Ma arvan, et ma üldse ei tahaks kuidagi ennast esile tõsta. Me kõik elame maailmas, kus sellised asjad juhtuvad, me kõik sureme ja kõik jääme haigeks. See on üks osa elust. See on olnud väga suur ja valus kogemus. Ma ei tea, kuidas mu elu edasi läheb... Täna olen siin ja mul on hea meel siin teie juures olla,“ ütles Avdjuško.

„See päev on väga hirmus, kui sulle seda öeldakse, aga teisest küljest on kõige tähtsam see, kui sa tunned, et sa ei ole üksi, ärge jätke neid inimesi üksi, nii sõbrad, tuttavad kui ka perekond.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada