Signe Kivi abikaasa Kalju vähiteekonnast: oleme maakodus nii mõnedki jutud selgeks rääkinud ja kummaline, et see aeg on nii kiiresti läinud

Filmirežissöör ja -kunstnik Kalju Kivi sai üle kümne aasta tagasi eesnäärmevähi diagnoosi. Mehe kõrval on alati toeks olnud riigikogu liikmest abikaasa Signe Kivi. Kui Kalju elab maakodus, siis Signe elab linnas. „Dünaamika on, aga oleme nii intensiivset paariselu elanud, nii et see on täitsa kosutav omaette elada ka vahepeal. Kui igatsus tuleb, siis on see 70 kilomeetrit nagu niuhti,“ ütles Kalju saates.