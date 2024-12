Pisibeebiga kontserttuurile suunduv Elina Nechayeva: siiani on meil olnud väga hea koostöö

Elina Nechayeva laps sündis pea poolteist kuud enne tähtaega. Sündides oli Nechayeva pisibeebi tilluke – 47 cm pikk ja kaalus natuke vähem kui 2400 grammi. „Ka mina sündisin poolteist kuud varem, ka umbes samas kaalus ja mõõtudes,“ selgitas Nechayeva saates ja mainis, et selle põhjal eeldab ta, et tema laps võib olla emasse.

Haiglast on Nechayeval ainult helged mälestused. „See turvatunne ja tähelepanu, mida enneaegsele lapsele sealt kingiti, oli väga suur, see, et meil lubati olla seal kauem ja ei aetud minema, et võisime olla seal nii kaua, kuni tundsime end turvaliselt, et minna koju,“ meenutas ta.

„Praegu on ta juba praktiliselt viie kilone, suurte põskedega, ei tunne enam üldse seda last ära, kes oli algul väga pisike,“ ütles Nechayeva, kes juba selle aasta lõpus läheb kontserttuurile üle Eesti, kus pisibeebi reisib temaga kaasas. „Ta kuulab, kuidas ema laval laulab ja siiani on meil olnud väga hea koostöö, talle meeldib eriti magada minu laulmise ajal, ta vist mõtleb, et need jõululaulud on unelaulud,“ rääkis Nechayeva ja lisas, et talle sündis tõeliselt imeline laps.

Nechayeva abiellus suve lõpus oma armastatu Ahmed Moussaga. Paar teatas novembri alguses, et nende perre on sündinud poeg. Lapseootust suutis Nechayeva saladuses hoida kaheksa kuud. Isegi sõbrannadele ei iitsatanud ta sõnagi. Lapseootusest teadsid vaid Nechayeva kõige lähedasemad pereliikmed. Rõõmusõnum tehti oktoobris avalikuks spontaanselt Prahas kontserdisaali O2 Arena laval 10 000 inimese ees – üks Itaalia poptrio Il Volo lauljatest palus publikult lisaaplausi selle eest, et Nechayeva esines nii imeliselt, olles ise beebiootel.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada