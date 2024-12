„Masterchefi“ finaali jõudnud Keili Sükijainen: ema keeldub kööki minemast ja ütleb: ma telekast nägin, et oskad!

„Ema reaalselt keeldub kööki minemast. Ütleb, et sa pead nüüd tegema - ma telekast nägin, et sa oskad!“ naerab Sükijainen.

„See on minu ema jaoks nii püha sündmus, et kui see aasta üritasin rääkida, et äkki olen jõulude [ajal] elukaaslase pere juures, Tallinnas... See nägu oli hindamatu! Sa ei hakka meie jõule rikkuma!“ meenutas Sükijainen naerdes.