VIDEO | Milline kelmikas naine! Paris Hilton heitis pühade puhuks riided seljast ja poseeris kingitusena

Paris Hilton avaldas esimesel jõulupühal sotsiaalmeedias paljastava video, mis ajas ta fännid kahte leeri - ühed imetlesid teda julguse eest, teised salvasid teda postitatud video tõttu.

Lühikeses klipikeses, mille Paris Instagrami postitas, on ta pea alasti. Tema keha intiimsemaid piirkondi varjab vaid hiiglaslik punane lipsuke, mida Paris kiivalt paigal hoiab. Seltskonnatäht näeb välja nagu tõeliselt kelmikas kingitus ning poseerib jõulupuu ja päris kingipakkide taustal. Samas paistab ühel hetkel videost, et Paris paljastab kogemata oma keha rohkem kui algselt plaanis.

„Mu kohalolek on kingitus,“ kirjutas Paris oma video juurde. Kahe päevaga on tema video kogunud ligi 600 tuhat meeldimist ja sellel on üle 17 tuhande kommentaari.

Seltskonnatähe video püüdis ka kommenteerijate pilke, kes ei kartnud oma arvamust väljendada. „See on ainus jõulukink, mis loeb,“ kiitis üks kommenteerija Parist. „See on jõuludele sobiv stiil. Imeline kaunidus ja kui see on segatud kena naisega, siis on siin kõik meeldiv ja armastusväärne,“ valas järgmine Parise lahkete sõnadega üle. „See on ikooniline! Ära kunagi muutu,“ sõnas veel üks kommmenteerija.

Teised aga kritiseerisid Parist ja tõid välja, et ta peaks oma kahele lapsele eeskujuks olema. „Ma arvasin, et sa oled suureks kasvanud,“ kirjutas üks teravam kommenteerija. „Mis selle asja mõte on? Austa oma lapsi,“ sõnas teine. „Ma ei saa aru, mis on sellel pistmist jõuludega,“ tõdes kolmaski.

Nii mõnigi arvamuseavaldaja hurjutas seltskonnatähte ja mainis, et tal on lapsed, kes kunagi seda videot näevad. Osad leidsid, et jõulud on religioone püha, mida Paris oma videoga naeruvääristab. „Paris, me nägime liiga palju sind,“ viitas aga järgmine kommenteerija tema väikesele tahtmatule kehapaljastusele.

